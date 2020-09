Wien-Hernals: WEGA nahm Drogendealer nach Raub fest

Weil er einen Mann mit einem Messer bedroht und ausgeraubt haben soll, wurde am Freitag ein 32-jähriger Drogendealer in seiner Wohnung in Wien-Hernals festgenommen.

Ein Mann erstattete bei der Wiener Polizei Anzeige und gab an, dass er von einem Drogendealer mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden wäre.