Wien-Hernals: Polizisten bemerkten Mann mit Messer

Polizisten stießen am Sonntag in Wien-Hernals (Kalvarienberggasse) auf einen Mann, der mit einem Klappmesser ein Lokal ansteuerte.

Am Sonntag, 18. Juli bemerkten Polizisten der Polizeiinspektion Brunnengasse, als sie auf Streife unterwegs waren, wie ein Mann mit einem Klappmesser ein Lokal ansteuerte. Sie appellierten an den Mann, nicht mehr weiter zu gehen und das Klappmesser fallen zu lassen. Der blieb jedoch nicht sofort stehen, sondern machte ein paar Schritte zu einem Auto, schmiss das Messer hinein und ging in Richtung der Polizisten. Das geht aus einer Presseaussendung der Landespolizeidirektion Wien hervor.