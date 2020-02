Wien-Hernals: Ladendieb attackierte Ladenangestellte

Ein aggressiver Ladendieb attackierte am Samstag Supermarktangestellte in Wien-Hernals und ließ sich auch beim Eintreffen der Polizei nicht beruhigen. Er beschimpfte die Beamten aufs Übelste.

Ein Ladendieb hat am Samstagnachmittag in Wien-Hernals Supermarktangestellte attackiert und Polizisten beschimpft. Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger hatte der 34-Jährige in dem Geschäft am Elterleinplatz ein Sackerl mit Waren befüllt und bei der Kassa stehen lassen. Dann kam er mit einer Bierdose, die er bezahlte. Das Sackerl wollte er aber ohne Begleichen der Rechnung mitnehmen.