Wien-Hernals: Kindergarten Rötzergasse neu saniert

Zwölf Monate wurde der Kindergarten in Wien-Hernals saniert. Seit Anfang September sind die Sanierungsarbeiten bereits abgeschlossen.

In der Rötzergasse 47 wurde ein Jahr lang gewerkt, mit Anfang September waren die Sanierungarbeiten in Wien-Hernals abgeschlossen. Neben den hellen Räumen ist auch ein großer Garten entstanden. 85 Kinder können den Kindergarten in der Rötzergasse ab jetzt besuchen, 15 Plätze sind für Kinder unter drei Jahren zur Verfügung.