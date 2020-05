Wien-Hernals: Fußgängerin von Pkw erfasst und schwer verletzt

Am Donnerstagnachmittag wurde eine Frau auf dem Schutzweg von einem Auolenker erfasst, der zum Unfallzeitpunkt nach einer Flasche im Fußraum des Beifahrerbereichs griff und dabei die Frau übersah.

Gegen 16.15 Uhr ereignete sich am Donnerstag der Unfall auf der Neuwaldegger Straße in Wien-Hernals.

Laut Zeugenaussagen wurde die Passantin frontal erfasst und stieß dabei mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe. Die schwer verletzte Frau wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht. Der Unfalllenker gab bei der Einvernahme an, er habe nach einer Trinkflasche im Fußraum des Beifahrerbereichs gegriffen und dabei die Frau am Schutzweg übersehen. Der Mann wurde angezeigt, die Frau schwebtlaut Spitalsauskunft nicht in Lebensgefahr.