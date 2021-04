Wien-Hernals: Burschen lösten bei Einbruch in Geschäft Alarm aus

In der Nacht auf Sonntag klickten für zwei Jugendliche in Wien-Hernals die Handschellen, nachdem sie in ein Geschäft eingebrochen waren und dabei den Alarm auslösten.

Ein Geschäftsinhaber in Wien-Hernals bekam am 18. April kurz nach Mitternacht einen Einbruchsalarm auf sein Handy und alarmierte die Polizei.

Polizei stellt jugendliche Einbrecher in Wien-Hernals

Bei der Zufahrt zum Tatort in der Hernaler Hauptstraße konnten die Beamten eine verdächtige männliche Person (16 Jahre, Stbg: Serbien) anhalten. Anschließend wurde das Gebäude durchsucht, wobei man einen weiteren Burschen (15 Jahre, Stbg: Österreich) fasste.