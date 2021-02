Wien-Hernals: 75-Jähriger beim Liebesspiel ausgeraubt

Die Polizei Wien rückte am Donnerstag in Wien-Hernals aus, weil er von drei Personen ausgeraubt wurde. Mit einer der drei hatte der Mann zuvor ein Sextreffen ausgemacht.

Ein 75-jähriger Österreicher Staatsbürger lud mittwochabends eine Frau in seine Wohnung in Wien-Gersthof ein. Die Dame hatte der Mann tagsüber in einem Park kennengelernt. Eine circa 30-Jährige erschien mit einer weiteren Begleiterin zum vereinbarten Treffen. Als es zu sexuellen Handlung zwischen dem 75-Jährigen und der ursprünglichen Bekanntschaft kam, verschaffte sich ein Mann Zutritt zur Wohnung.