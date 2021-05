Wien-Hernals: 23-Jähriger verpasste Polizisten Faustschlag ins Gesicht

Am Donnerstag endete ein Familienstreit in Wien-Henals mit einer Festnahme, nachdem ein 23-Jähriger einen Polizisten durch einen Faustschlag ins Gesicht verletzte.

Die Wiener Polizei wurde am 20. Mai gegen 13.10 Uhr aufgrund eines heftigen Streits zwischen Vater und Sohn in eine Wohnung in Wien-Hernals alarmiert.