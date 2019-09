Wien-Hernals: 18-Jähriger wollte Streit schlichten und wurde mit Messer attackiert

In der Nacht auf Sonntag kam es zu einem Streit an einer Tankstelle in Wien-Hernals. Ein 24-Jähriger verletzte dabei einen 18-Jährigen mit einem Küchenmesser.

Vor einer Tankstelle in der Hernalser Hauptstraße, kam es am 1. September gegen 1 Uhr Nacht zu einem Streit zwischen einem 24-Jährigen und einem 18-Jährigen (beide serb. Stbg.).

Der 18-Jährige wollte ursprünglich nur einen Streit schlichten, als sein Kontrahent die Motorhaube seines PKWs mit einem Taschenmesser beschädigte.

Streitschlichtung in Wien-Hernals endete mit schwerer Verletzung

Anschließend bedrohte er den Jüngeren mit einem Küchenmesser und verletzte ihn an der Lippe. Daraufhin schlug der 18-Jährige zurück und der 24-Jährige flüchtete.