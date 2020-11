Wien: Herbstferien-Urlauber sollen Corona-Teststraßen nutzen

Alle Wiener, die während der Herbstferien auf Urlaub waren, sollen sich in einer der Corona-Teststraßen auf das Virus testen lassen, appellierte Peter Hacker an die Bevölkerung.

Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) appelliert an alle Wienerinnen und Wiener, die während der Herbstferien auf Urlaub waren, sich in einer der beiden Corona-Teststraßen testen zu lassen - egal, ob der Urlaub im Ausland oder im Inland verbracht wurde. "Selbst wenn es nur ein Kurzurlaub in der Weinstraße war, macht es Sinn, sich testen zu lassen", sagte der Stadtrat am Donnerstag in einer Aussendung.