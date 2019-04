Wien: HEMA in Österreich feiert 1. Geburtstag

Am 26. April wird der erste Geburstag von HEMA in Österreich gefeiert.

Am 26. April wird HEMA in Österreich ein Jahr alt. Deshalb wird in der Filiale in der Mariahilfer Straße gefeiert.

Am 13. April 2018 gab es die Produkte der niederländischen Handelskette HEMA erstmals in Österreich zu kaufen. Da wurde die erste Filiale von HEMA in der Bahnhof City Wien West eröffnet. Am 26. April folgte die Filiale auf der Mariahilfer Straße 71. Grund genug, den 1. Geburtstag von HEMA zu feiern.

Musik, Blumen und Geschenke: HEMA in Österreich feiert 1. Geburtstag Bei der Geburtstagsfeier werden Musik, Geschenke, Blumen und eine Kamera für die schönsten Momente mit dabei sein. Am Eingang werden die Gäste mit einer Geburtstagskarte und einer Tulpe begrüßt. Die Karte ist gleichzeitig ein Lotterielos, das man nach dem Einkauf ausfüllen und in eine Box werden kann. Zu gewinnen gibt es eine von zwei Instax Kameras und zahlreiche Überraschungen.

Die DJs J’aime Julien und Pinie Wang werden für musikalische Unterhaltung sorgen. Außerdem werden Petite Fours verteilt. Die Geburtstagsfeier findet am 26. April ab 10 Uhr statt.