Wien hat Coronakrise besser verkraftet als jede andere Weltstadt

Keine andere Weltstadt hat die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise bisher so gut verkraftet wie Wien. Das hat der Immobilienberater CBRE anhand von 12 Indikatoren aus verschiedensten Bereichen, wie etwa Mobilität, Tourismus, Arbeitsplatz und Handel erhoben.

Österreichs Hauptstadt erreichte 4 von 5 möglichen Punkten, gefolgt von Shanghai (3,8) und Paris (3,75). Am schwersten tun sich Toronto, San Francisco und Neu-Delhi.

Der Tourismus wird sich weltweit am langsamsten erholen, so CBRE am Mittwoch. Im entsprechenden Subranking erreichte einzig London 3 Punkte, Wien lag mit 2 Punkten im globalen Schnitt.