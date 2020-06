Wien: Handelsverband befürchtet weniger Kunden wegen autofreier City

Der Handelsverband fürchtet negative Folgen einer autofreien Wiener Innenstadt für Handel und Gastronomen.

Gewerbetreibende brauchen genügend Vorlaufzeit für solche Änderungen

"Die Auswirkungen auf die Kundenfrequenz sind bei einer autofreien Zone weitaus größer. Selbst die Begegnungszone auf der Mariahilfer Straße hat die Konsumenten lange Zeit vertrieben, bis sich die Umsätze wieder dem alten Niveau angenähert haben", hieß es am Montag in einer Aussendung. "Bei derart weitreichenden Projekten dauert es oft mehrere Jahre, bis sich die Umsätze der Wirtschaftstreibenden wieder erholen und die Kundenfrequenzen wieder steigen", sagte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will laut Aussendung.