Wien: Haftstrafen im Prozess um tödliche Überdosis Codein

Wegen fahrlässiger Tötung unter besonders gefährlichen Verhältnissen und wegen Falschaussage wurden ein 30-Jähriger bzw. ein 19-Jähriger am Montag zu Haftstrafen nicht rechtskräftig verurteilt.

Mehrere Burschen wollten sich am 12. Dezember 2020 in Wien-Liesing einen vergnügten Abend machen. Sie besorgten sich an einer Tankstelle Bier, als das ausgetrunken war, kam einer von ihnen auf die Idee, bei einem Firmenchef vorbeizuschauen, für den er aushilfsweise gearbeitet hatte, um ihn um Codein zu bitten, das dieser als Drogenersatz-Präparat verschrieben bekommen hatte. Dass der 30-Jährige sich breitschlagen ließ, kostete einem 17-Jährigen das Leben.

17-Jähriger in Wien an Überdosis Codein gestorben

Der 30-Jährige wurde dafür am Montag am Landesgericht wegen fahrlässiger Tötung unter besonders gefährlichen Verhältnissen zu zwei Jahren Haft, davon acht Monate unbedingt verurteilt. Er hatte seinen Angaben zufolge den Jugendlichen 350 Milliliter Codein in zwei PET-Flaschen abgefüllt, die diese zusammen mit Limonade bzw. einem Energy-Getränk auf einem Spielplatz konsumierten. Die Folgen waren verheerend. Ein 17-Jähriger verlor im Freien das Bewusstsein und in weiterer Folge infolge einer schweren Unterkühlung und einer wässrigen Hirnschwellung sein Leben, ein 20-Jähriger lag drei Wochen in einem Spital im Koma, konnte aber gerettet werden.