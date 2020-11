Wien-Gersthof: 19-Jähriger bedrohte Vater mit Messer

Die Wiener Polizei wurde am Montag zu einem Familienstreit in Wien-Währing gerufen. Ein 19-Jähriger soll gedroht haben, seinen Vater abzustechen, sein Bruder rief die Polizei.

Polizeibeamte des Stadtpolizeikommandos Wien-Döbling wurden am Montagabend zur einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in Gersthof alarmiert. Dort soll es zwischen dem 51-jährigen Vater und seinem 19-jährigen Sohn zu einem Streit gekommen sein. Der ebenfalls in der Wohnung anwesende Bruder alarmierte die Polizei, als der 19-Jährige ein Küchenmesser an sich nahm und seinen Vater mit dem Umbringen bedrohte.