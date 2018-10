Wien: Fußgänger lief bei Rot über Straße und wurde von Lkw erfasst

Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Mittwoch wurde ein Fußgänger in der Währinger Straße von einem Lkw erfasst und am Kopf verletzt. Der Mann wollte bei Rot über die Straße gehen.

Am 3. Oktober kam es in der Währinger Straße zu einem schweren Unfall zwischen einem Lkw und einem Fußgänger. Erkenntnissen des Verkehrsunfallkommandos zur Folge dürfte ein 63-jähriger Mann gegen 8.30 Uhr bei rotem Licht der Fußgängerampel die Straße überquert haben, indem er zwischen zum Rechtsabbiegen anhaltenden Fahrzeugen hindurchlief.