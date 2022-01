Wien-Fünfhaus: Drei Männer nach Barschlägerei gesucht

In einem Lokal in der Sechshauser Straße (Wien-Fünfhaus) kam es im Oktober zu einem Streit, bei dem drei Männer auf zwei weitere Männer (62, 63) eingeschlagen haben sollen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In einem Lokal in der Sechshauser Straße (Wien-Fünfhaus) kam es am 20. Oktober 2021 um 18 Uhr aus unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Gästen. Drei derzeit unbekannte Tatverdächtige sollen im Zuge des Streits zwei Männer (62, 63) geschlagen haben.