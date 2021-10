Wien-Fünfhaus: 50-Jähriger drohte Vermieter mit dem Umbringen

Ein 50-Jähriger, der seinem Vermieter in Rudolfsheim-Fünfhaus in Wien mit dem Umbringen bedrohte, wurde von der Polizei festgenommen.

Ein 50-Jähriger, der seinem Vermieter in Rudolfsheim-Fünfhaus in Wien mit dem Umbringen bedrohte, wurde von der Polizei festgenommen. ©APA/Barbara Gindl

Ein 50-Jähriger kletterte nach seiner Delogierung im September mehrmals über ein Fenster zurück in seine alte Kellerwohnung. Am Dienstag traf er dort den Vermieter an, dem er mit dem Umbringen bedrohte.

Ein 50-jähriger Österreicher wurde im September aus seiner Kellerwohnung gerichtlich delogiert. Der Mann soll sich seitdem dennoch über ein Fenster mehrmals widerrechtlichen Zutritt zu der Wohnung verschafft haben. Dabei soll er auch ein Fenster beschädigt haben.

Nach Delogierung: Vermieter mit dem Umbringen bedroht