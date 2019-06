Wien: Frau mit elf Kilo Marihuana im Zug erwischt

Die Frau hatte rund elf Kilo Marihuana in ihrem Koffer versteckt.

Die Frau hatte rund elf Kilo Marihuana in ihrem Koffer versteckt. ©LPD Wien

Am Bahnhof Wien-Liesing wurde gestern eine 33-Jährige mit rund elf Kilogramm Marihuana erwischt. Die Spur führte dabei in eine Wohnung in Wien-Fünfhaus, wo die Beamten noch mehr Drogen fanden.

Wiener Polizeibeamte kontrollierten am Mittwochvormittag eine 33-jährige Nigerianerin in einem Zug im Bahnhof Wien-Liesing. Bei der Durchsuchung eines mitgeführten Trolleys konnten die Beamten rund elf Kilogramm Marihuana sicherstellen. Die von Italien kommende Frau wurde festgenommen.

Drogenwohnung in Wien-Fünfhaus ausgehoben