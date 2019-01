Wien-Floridsdorf: Verletzter schleppte sich nach Bauchstich zu Tankstelle

Ein unbekannter Mann fügte gestern am frühen Abend einem 38-Jährigen in Wien-Floridsdorf einen Bauchstich zu. Der Verletzte schleppte sich zu einer Tankstelle und bat um Hilfe.

Ein 38-Jähriger ist am Dienstag um 18.15 Uhr mit einer lebensgefährlichen Stichverletzung im Unterbauch in eine Tankstelle in der Floridsdorfer Hauptstraße in Wien gekommen und hat dort einen Mitarbeiter gebeten, Polizei und Rettung zu verständigen. Der 38-Jährige gab an, dass ein Unbekannter ihm die Verletzung zugefügt hatte.