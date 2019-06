Wien-Floridsdorf: Streit unter Nachbarn endet in Messerattacke

Im Zuge eines Streits unter Nachbarn in der Stammersdorfer Straße erlitt ein 51-Jähriger am Donnerstagabend einen Durchstich an der linken Hand.

Laut derzeitigem Ermittlungsstand ist es am 13. Juni gegen 20.40 Uhr im Innenhof einer Wohnhausanlage in der Stammersdorfer Straße in Wien-Floridsdorf zu einem Streit unter Nachbarn gekommen. Dabei erlitt ein 51-jähriger Mann (bosnischer Staatsangehöriger) einen Durchstich an der linken Hand.

Der 55-jährige Täter zielte ursprünglich auf die Bauchgegend des Opfers. Eine Abwehrbewegung des Bosniers verhinderte Schlimmeres und führte zu dem Durchstich der Hand.

Messerstich in Wien-Floridsdorf: 55-Jähriger in Haft

Der mutmaßliche Täter, ein serbischer Staatsangehöriger, wurde von anwesenden Personen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht, der Beschuldigte befindet sich in Haft.