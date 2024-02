Wien-Floridsdorf: Schlagringe und Klappmesser in Tasche von Teenager gefunden

In Wien-Floridsdorf sind sieben Schlagringe und drei Klappmesser in der Tasche eines 15-Jährigen gefunden worden.

Eine Gruppe der Bereitschaftseinheit Wien hatte am Bahnhof Floridsdorf einen Schwerpunkt mit besonderem Augenmerk auf dem Handel von illegalen Waffen und Personenkontrollen abgehalten.

Klappmesser in Wien-Floridsdorf gefunden

Neben den Klappmessern mit circa 10 Zentimeter Klingenlänge und den Schlagringen wurden in der Tasche auch drei Elektroschockgeräte und zwei E-Zigaretten gefunden. Es kam zu mehreren Anzeigen nach dem Jugendschutzgesetz und dem Waffengesetz, teilte die Wiener Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mit.