Wien-Floridsdorf: Mörsergranate nach Überschemmung entdeckt

Im Zuge von Aufräumarbeiten nach Überschwemmungsschäden wurde im Keller eines Mehrparteienhauses in der Moritz-Dreger-Gasse in Wien-Floridsdorf eine ca. 20cm große Mörsergranate gefunden. Die alarmierten Polizisten führten Absperrmaßnahmen durch. Durch ein sprengstoffkundiges Organ (SKO) wurde das Kriegsrelikt fachgerecht gesichert und entsorgt.

