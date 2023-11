Wien-Floridsdorf: Mehrere Personen von Macheten-Mann bedroht

Samstag-Abend wurden Polizeibeamten des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf alarmiert, da ein Mann angeblich mit einer Machete auf mehrere Personen auf der Straße losgegangen sein soll.

Macheten-Mann attackierte Kaffeehausbesitzer in Wien-Floridsdorf

Die Beamten fanden in einem Gebüsch in der Nähe der Haltestelle eine Machete, die laut Zeugenaussagen der Beschreibung entsprach. Der 61-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen, da er unter dem Verdacht der gefährlichen Drohung stand. In seiner Vernehmung bestritt er die Vorwürfe.