Wien-Floridsdorf: Mann zückt bei Familienfeier Messer

Bei einem Streit auf einer Familienfeier in Wien-Floridsdorf zückte ein 21-Jähriger am Sonntag ein Messer und bedrohte mehrere Messer. Der Mann konnte von der Polizei festgenommen werden.

Am Sonntagabend wurde die Polizei in die Stammersdorfer Kellergasse in Wien-Floridsdorf gerufen, weil ein Bekannter die Gäste einer Familienfeier mit einem Messer bedroht haben soll. Zuvor sei es zu einem Streit im Lokal gekommen, der sich dann nach draußen verlagert habe. Anschließend habe der mutmaßliche Täter mit einem PKW die Flucht ergriffen.