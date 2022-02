Wien-Floridsdorf: Mann stahl Bankbriefe und hob Bargeld ab

Ein Mann steht im Verdacht, am 08.10.2021 gegen 9 Uhr am Spitz in Wien-Floridsdorf, zwei Briefe aus einem Postkasten genommen und die Informationen einer Bank verwendet zu haben, um Geld abzuheben.

Die Polizei sucht Hinweise nach einem Mann, der im Verdacht steht im Oktober zwei Briefe aus einem Postkasten genommen und die darin befindlichen vertraulichen Informationen einer Bank (Anm. Bankomatkarte und PIN) zur Verwendung einer Bargeldbehebung verwendet zu haben.

Unbekannter stahl Bankbriefe aus Postkasten und hob Bargeld ab

Das 82-jährige männliche Opfer meldete den Vorfall nach einer Behebung im dreistelligen Bereich. Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft um Veröffentlichung der Bilder.

Die Polizei bittet um Hinweise