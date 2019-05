Wien-Floridsdorf: Männer wollten in Kinder-Spielautomat einbrechen

In der Nacht auf Freitag bemerkte eine Zeugin, wie zwei Männer an einem Auto-Unterhaltungsspielautomat für Kinder in Wien-Floridsdorf hantierten. Bei einer Sofortfahndung konnte die Polizei die beiden festnehmen.

Gegen 1.50 Uhr wurde eine Zeugin auf zwei Männer in der Ernst-Vasovec-Gasse aufmerksam. Die beiden hantierten an einem Unterhaltungsspielautomat (Auto) für Kinder. Die Frau alarmierte die Polizei. Währenddessen ergriffen die beiden Tatverdächtigen die Flucht. Die Polizei startete mit einer Sofortfahndung. Die Männer versuchten vorerst, sich der Anhaltung zu entziehen, wurden jedoch schließlich gestoppt.

Im Fahrzeug der Männer konnte Einbruchswerkzeug und eine 42 Euro in Münzen sichergestellt werden. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es zuvor bei einem weiteren Automaten bereits zu einem vollendeten Einbruch gekommen war. Die beiden Tschetschenen im Alter von 27 und 28 Jahren befinden sich in Haft.