Wien-Floridsdorf: Männer schlugen mit Baseballschlägern auf Mann ein

Wohl wegen eines Familienstreits prügelten am Montag zwei Männer in Wien-Floridsdorf mit Baseballschlägern auf einen anderen Mann ein. Die beiden Verdächtigen konnten festgenommen werden.

Am Montagnachmittag stiegen zwei Männer in der Großbauerstraße in Wien-Floridsdorf aus ihrem Auto aus und gingen mit Baseballschlägern auf einen 35-Jährigen los. Das Opfer erlitt Verletzungen am ganzen Körper und wurde sofort ins Spital gebracht.