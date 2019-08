Wien-Floridsdorf: Lkw stürzte beim Entladen von Glasplatten auf zwei Autos und einen Baum

30 Einsatzkräfte waren in Wien-Floridsdorf vor Ort.

Am Mittwoch stürzte beim Entladen von Glasplatten ein Lkw in der Ocwirkgasse in Wien-Floridsdorf auf zwei geparkte Autos und einen Baum. Dadurch entstand ein beträchtlicher Sachschaden.

Gegen 8 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Wien alarmiert, da ein Lkw in der Ocwirkgasse in Wien-Floridsdorf beim Entladen von Glasplatten auf zwei geparkte Autos sowie einen Baum stürzte.

Lkw stürzte beim Entladen von Glasplatten auf zwei Autos



Bevor der Lkw wieder aufgestellt werden konnte, mussten die noch auf der Ladefläche befindlichen, teilweise zersprungenen Glasplatten mit einem Kranfahrzeug der Feuerwehr ausgeladen werden.