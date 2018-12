Wien-Floridsdorf: Kaffeehaus-Einbrecher stellte sich schlafend

Ein Einbrecher, der in der Nacht auf Samstag n Wien-Floridsdorf in einem Kaffeehaus geschnappt wurde, stellte sich schlafend und gab an, sich wegen Trunkenheit an nichts erinnern zu können.

Ein Alkovortest bei dem Mann ergab jedoch lediglich 0,28 Promille, berichtete die Polizei am Sonntag. Der 28-Jährige hatte sich außerdem beim Eintreffen der Beamten im Gastgarten schlafend gestellt, neben ihm standen drei Flaschen Alkohol.