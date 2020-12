Wien-Floridsdorf: Jugendliche sprengten Zigarettenautomaten

Drei Jugendliche konnten in der Nacht auf Montag in Wien-Floridsdorf festgenommen werden, nachdem sie wohl einen Zigarettenautomaten gesprengt und sich daraus bedient hatten.

Eine Zeugin wählte in der Nacht auf Montag den Polizeinotruf, da sie einen lauten Knall gehört hatte. Danach beobachtete sie eine weibliche und zwei männliche Personen, wie diese Zigarettenpackungen aus einem Zigarettenautomaten in der Lavantgasse in Wien-Floridsdorf entnahmen.