Wien-Floridsdorf: Frauen beim Diebstahl auf frischer Tat ertappt

Am Dienstag wurden drei Frauen beim Diebstahl in einem Laden am Franz-Jonas-Platz von einem Ladendetektiv beobachtet. Zwei der drei Frauen konnten festgenommen werden.

Gegen 14.30 Uhr tätigte ein Ladendetektiv den Polizeinotruf. Er gab an, zwei Frauen beobachtet zu haben, wie sie Waren in einen Einkaufswagen gaben und mit diesem dann zum Eingangsbereich fuhren. Dort habe eine dritte Frau mit diversen größeren Taschen gewartet. Anschließend hätten die drei die Waren in die mitgebrachten Gepäckstücke umgeladen.

Zwei Frauen festgenommen: Dritte auf der Flucht

Der Ladendetektiv konnte zwei der drei Frauen samt Diebesgut bis zum Eintreffen festhalten. Die 38-Jährige und die 50-Jährige wurden vorläufig festgenommen. Die dritte Frau konnte flüchten, nach ihr wird gefahndet. Der ermittelte Warenwert des Diebesguts beträgt 643,73 Euro.