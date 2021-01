Wien-Floridsdorf: Frau biss Polizisten in den Unterarm

Am Donnerstag wurde die Polizei zu einem Familienstreit in Wien-Floridsdorf gerufen. Eine Frau zeigte sich dort äußerst aggressiv gegenüber den Beamten.

39-Jährige biss Polizisten in den Unterarm

Eine sichtlich aufgebrachte Frau öffnete ihnen die Wohnungstür. In der Fragen zum Grund des Streits brachten die 39-jährige Frau noch mehr in Rage. In der Wohnung befand sich der Ex- Lebensgefährte und der gemeinsame Sohn.