Wien-Floridsdorf: Burschen stahlen Auto und bauten mehrere Unfälle

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf wurden in der Nacht auf Montag wegen eines Verkehrsunfalls mit Fahrerflucht alarmiert. Wie sich herausstelle, waren die Unfalllenker minderjährig und hatten das Auto gestohlen.

Ein 14-jähriger Österreicher und ein 15-jähriger Syrer stehen im Verdacht in besagter Nacht mehrere Pkw aufgebrochen zu haben. Dabei dürften sie in einem Fahrzeug die Ersatzschlüssel gefunden und den Pkw in Betrieb genommen haben.