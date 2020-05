Wien-Floridsdorf: Betrunkener Freund wollte Alko-Lenkerin von Unfallstelle abholen

Am Montagabend verlor eine alkoholisierte Fahrzeuglenkerin in Wien-Floridsdorf die Kontrolle über ihren Wagen und prallte gegen einen Oberleitungsmasten. Der Bekannte, der die Frau von der Unfallstelle abholen wollte, war ebenfalls alkoholisiert.

Zu gleich zwei Führerscheinabnahmen kam es am Montagabend in der Floridsdorfer Hauptstraße.

Unfall in Wien-Floridsdorf: Alkolenkerin mit 1,84 Promille



Wie die Polizei in einer Aussendung berichtete, verlor eine 62-jährige Frau gegen 19.35 Uhr in Wien-Floridsdorf die Kontrolle über ihr Fahrzeug, schleuderte gegen einen Oberleitungsmasten und kam auf den Gleisen der dortigen Straßenbahn zu sehen. Ein Alkotest ergab 1,84 Promille und die Frau gab an, am Nachmittag alkoholische Getränke konsumiert zu haben.