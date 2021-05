Wien-Floridsdorf: Alko-Lenkerin erfasste Fußgängerin

Die Alko-Lenkerin erfasste in Wien-Floridsdorf eine Fußgängerin.

Die Alko-Lenkerin erfasste in Wien-Floridsdorf eine Fußgängerin. ©VIENNA.at (Symbolbild)

Am Freitagnachmittag ereignete sich in der Gerasdorfer Straße in Wien-Floridsdorf ein Verkehrsunfall, bei dem eine 46-jährige Fußgängerin verletzt wurde.

Eine 69-jährige Pkw-Lenkerin soll mit ihrem Fahrzeug auf der Gerasdorfer Straße stadtauswärts unterwegs gewesen sein und habe die Kreuzung mit der Rittingergasse überquert. Zu diesem Zeitpunkt soll eine 46-jährige Fuß-gängerin im Bereich eines ungeregelten Schutzweges die Fahrbahn gequert haben. Dabei kam es zur Kollision und die Fußgänge-rin wurde verletzt.