Wien-Floridsdorf: Abschnitt der Siemensstraße wird saniert

Ab Dienstag starten Sanierungsarbeiten auf der Fahrbahn der Siemensstraße im Bereich der Julius-Ficker-Straße in Wien-Floridsdorf.

Auf Baudauer ist die Siemensstraße zwischen Richard-Neutra-Gasse und Julius-Ficker-Straße gesperrt. Die Zufahrt für AnrainerInnen ist gestattet. Die Haltestellen "Sorgenthalgasse" der Autobuslinie 31 A werden in die Josef-Brazdovics-Straße verlegt. Die Umleitung in Fahrtrichtung 22. Bezirk erfolgt über Josef-Brazdovics-Straße und Leopoldauer Straße. Die Umleitung in Fahrtrichtung Siemensplatz erfolgt über Julius-Ficker-Straße, Siemensstraße, Leopoldauer Straße und Josef-Brazdovics-Straße. Der Fußverkehr wird aufrechterhalten