Wien-Floridsdorf: 47-Jähriger drohte Mann auf offener Straße mit Messer

Ein 47-jähriger Österreicher geriet am Mittwochmorgen auf der Siemensstraße in Wien-Floridsdorf aus derzeit unbekannter Ursache mit einem 30-jährigen Mann in Streit. Im Zuge dieser Auseinandersetzung zückte der 47-Jährige ein Küchenmesser und bedrohte den 30-Jährigen mit dem Umbringen. Diese Drohung wiederholte der Tatverdächtige auch im Beisein der in der Zwischenzeit alarmierten Polizisten. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.