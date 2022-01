Wien-Floridsdorf: 36-Jährige wollte bei Festnahme Polizisten schlagen

Die Landespolizeidirektion Wien informierte am Montag über eine Festnahme aufgrund des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt in der Floridsdorfer Holzmeistergasse.

Ein Lieferant verständigte am Sonntagabend wegen eines mutmaßlichen Zechbetrugs die Polizei. Eine Frau soll Getränke geordert - und nach der Zustellung die Ware ohne Bezahlung an sich genommen haben. Das berichtet die Landespolizeidirektion Wien in einer Presseaussendung. Die Beamten trafen die 36-Jährige in ihrer Wohnung an und befragten sie zum Sachverhalt, wobei die Frau sämtliche Vorwürfe bestritt und ein aggressives Verhalten zeigte.