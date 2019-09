Wien-Floridsdorf: 21-Jähriger bedrohte Kellnerin mit dem Umbringen

Am Samstag kam es in einem Lokal in der Autokaderstraße in Wien-Floridsdorf zu einem Angriff gegenüber einer Kellnerin. Ein 21-Jähriger wurde daraufhin festgenommen.

Am 31. August erteilte eine Kellnerin (33) einem 21-Jährigen in einem Lokal in Wien-Floridsdorf Lokalverbot, da sich dieser unangemessern verhielt.

Er zückte daraufhin das Messer, hielt es der Kellnerin gegen den Bauch und bedrohte sie mit dem Umbringen. Als die Frau den 21-Jährigen abwehren wollte, zog sie sich eine Schnittverletzung zu.

21-Jähriger nach Messerattacke in Wien inhaftiert