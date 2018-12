Wien-Floridsdorf: 10-Jährige beim Überqueren der Straße von Pkw erfasst

Am Donnerstag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Brünner Straße in Wien-Floridsdorf. Dabei wurde ein 10-jähriges Mädchen von einem Pkw erfasst. Sie musste ins Spital gebracht werden.

Gegen 13.15 Uhr war ein 57-Jähriger mit seinem Pkw in der Brünner Straße stadtauswärts unterwegs. Ein 10-jähriges Mädchen wollte laut Zeugenangaben zur gleichen Zeit die Fahrbahn zwischen geparkten Fahrzeugen überqueren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Auto des 57-Jährigen. Die 10-Jährige kam zu Sturz. Vor Ort wurde sie von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und ins Spital gebracht.