Wien fixiete neue Regeln für die Quarantäne in Kindergärten. Ab sofort muss nicht mehr eine ganze Gruppe in Quarantäne, wenn es nur einen Corona-Infektionsfall gibt.

Wien hat die neuen Regeln für die Corona -Kontaktnachverfolgung in Kindergärten fixiert. Die Betreiber der Betreuungseinrichtungen werden nun informiert, wie das Büro des zuständigen Stadtrats Christoph Wiederkehr (NEOS) der APA mitteilte. Nach Gesprächen mit dem Gesundheitsministerium und einer entsprechende Klarstellung, wie es hieß, muss ab sofort nicht mehr die ganze Gruppe in Quarantäne, falls nur ein Infektionsfall diagnostiziert wird.

Wien fixierte neue Quarantäneregeln für Kindergärten

Kinder dürfen sich ab sechsten Tag freitesten

Anzahl der geschlossenen Gruppen soll reduziert werden

Anders als in den Schulen wird in den Kindergärten nicht mehrmals in der Woche getestet. Die Opposition in Wien urgiert, hier ebenfalls intensiver zu Untersuchen. ÖVP und Grüne fordern hier die Einführung kindergerechter Tests.