Angesichts der Omikron-Welle mit stark steigenden Infektionszahlen passte die Stadt Wien ihre Regeln für den Umgang mit Corona-Fällen in den Kindergärten an.

Omikron bringt kürzere Schließung in Kindergärten

Rein formal bedeutet die Schließung schon bei einem Infektionsfall eine Verschärfung: Bisher war die Vorgabe bei Unter-Zehnjährigen, grundsätzlich erst ab zwei Infektionsfällen innerhalb von drei Tagen die Gruppe zu schließen. Bei einem Fall wurden nur enge Kontaktpersonen (K1) in Quarantäne geschickt, die anderen Kinder waren K2. Voraussetzung dafür war allerdings, dass die Kinder (wie in der Schule) durchgängig Masken tragen - was in der Regel nicht der Fall war.