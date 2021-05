Wien: Fiakerpferd-Mahnwache im 1. Bezirk

Nach dem Tod eines Fiakerpferds am Wiener Ring soll am 1. Juni eine Mahnwache beim Burgtheater abgehalten werden.

Das Burgtheater als Hintergrund für eine Fiakerpferd-Mahnwache: Das könnte am 1. Juni Realität werden. Denn dazu lädt der "Verein gegen Tierfabriken" in einer Aussendung ein. Darin ist von "Aktivist:innen mit Pferdemasken" die Rede, darüber hinaus formuliert man seine Position folgendermaßen: "Der VGT fordert ein Ende der grausamen Fiakerei - das Ausbeuten von Pferden als Tourist:innen-Attraktion ist im 21. Jahrhundert nicht mehr zeitgemäß!"

Fiakerpferd kam in Wien zu Tode

Der VGT hatte am 28. Mai in einer Aussendung darauf aufmerksam gemacht, dass in Wien ein Fiakerpferd zu Tode gekommen war. Nun schreibt der Verein: "Wiens Fiakerpferde leiden still - dieses Pferd starb mitten am Ring, zigtausende Menschen haben darüber in den Medien erfahren und sind bestürzt."