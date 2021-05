Fiakerpferd am Wiener Ring tödlich verunglückt

Am heutigen Freitag kam ein Fiakerpferd am Wiener Ring ums Leben. Aktuell wird versucht, das Pferd mit einem Anhänger abzutransportieren.

Am Freitag kam es zu einem tragischen Ereignis am Wiener Ring. Ein Fiakerpferd war in der Kutsche eingespannt und kollabierte. Es starb. Laut einer Augenzeugin wurde das Pferd nach dem Unfall abgedeckt. Das zweite Pferd soll laut Interpretation der Augenzeugin traurig in Richtung des toten Pferdes gesehen haben.