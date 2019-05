Wien feiert 100 Jahre Wiener Gemeindebau

Wien feiert das 100-jährige Jubiläum des ersten Gemeindebaus - dem Metzleinstaler Hof im 5. Bezirk. Zu dem Anlass werden in ganz Wien feste und Veranstaltungen abgehalten.

Die neuen Bauten schreiben eine Geschichte fort, die auch international für Aufmerksamkeit sorgte. In der Epoche bis 1934 wurden berühmte Projekte wie der Karl-Marx-Hof, der längste Gemeindebau mit einer Länge von 1,1 Kilometern, errichtet. Ebenfalls in dieser Zeit entstand der Karl-Seitz-Hof in Floridsdorf mit 1.146 Wohneinheiten. Prominent ist auch der großflächige Sandleitenhof in Ottakring.

In der Nachkriegszeit wurde die Bautätigkeit im kommunalen Wohnbau wieder aufgenommen und die Wienerinnen und Wiener konnten in große Wohnanlagen wie in die Per-Albin-Hansson-Siedlung – mit 6.000 Wohnungen in drei Bauteilen der in Sachen Wohneinheiten größte Gemeindebau – oder in die Großfeldsiedlung einziehen. Über einen längeren Zeitraum erstreckte sich der Bau des Wohnparks am Schöpfwerk, der in den 1950-er bzw. in den 1970er-Jahren errichtet wurde.