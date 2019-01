Wien-Favoriten: Zweiter SPAR-Supermarkt mit sozialem Mehrwert eröffnet

Der SPAR-Markt in der Davidgasse in Wien-Favoriten ist der zweite Standort in Wien, an dem langzeitarbeitslose Menschen eine Chance auf einen Arbeitsplatz erhalten.

Die Caritas der Erzdiözese Wien eröffnet in Kooperation mit dem AMS und der Firma SPAR den zweiten Supermarkt als sozialökonomischen Betrieb in Wien und erweitert damit das erfolgreiche Projekt.

Der SPAR-Supermarkt in der Davidgasse in Wien-Favoriten wird – wie der erste SPAR-Supermarkt in der Quellenstraße – als Geschäft mit sozialem Mehrwert betrieben.

Zweiter SPAR in Wien hilft bei Jobuche Die beiden Märkte bieten 40 Arbeitsplätze (Transitarbeitsplätze für einen Zeitraum von jeweils sechs Monaten) für langzeiterwerbslose Frauen und Männer. “Der SPAR in der Davidgasse ist der einzige SPAR, in dem ich mir eine hohe Fluktuation bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wünsche – wer hier aufhört, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit einen zukunftssichern Job gefunden”, erklärt SPAR-Geschäftsführer Alois Huber.

Während der sechs Monate sind die Projekt-Teilnehmer in den beiden SPAR-Märkten in Wien-Favoriten in möglichst allen Bereichen des Handelsbetriebs (Kassa, Feinkost, Obst und Gemüse, Molkereiprodukte, Trockensortiment, Regalbetreuung, Reinigung) tätig. Sie werden dabei von dreizehn Fachanleitern unterstützt. Nach erfolgter Arbeitspraxis im Markt und fachlicher Qualifizierung soll für die Mitarbeiter ein unbefristeter Folgearbeitsplatz im Handel gefunden werden.

Markt mit sozialem Mehrwert erhöht Jobchancen Seit Beginn des Projekts haben 284 Menschen, 60 Prozent Frauen und 40 Prozent Männer, in einem der beiden SPAR-Märkte gearbeitet.

Der SPAR-Markt in der Davidgasse ist der neunte Standort in Österreich und der zweite Standort in Wien, an dem langzeitarbeitslose Menschen eine Chance auf einen Arbeitsplatz erhalten.