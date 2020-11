Wien-Favoriten: Zwei mutmaßliche Dealer gefasst

Nach einem Drogendeal in Wien-Favoriten wurden am Mittwoch zwei Männer festgenommen. Die Männer wurden auch wegen Verstoßes gegen die Covid-19-Auflagen angezeigt.

Wiener Polizeibeamte bemerkten am Mittwoch gegen Mittag am Matzleinsdorfer Platz in Wien-Favoriten eine Gruppe von zehn Männern, die sich verdächtig verhielten. Als die Männer die Polizisten erkannten, flüchteten sie in unterschiedliche Richtungen. Die Beamten konnten zwei Verdächtige (23 und 41 Jahre) und einen 57-jährigen Italiener anhalten. Der 57-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass er Kokain bei den beiden Tatverdächtigen gekauft hatte.