Wien-Favoriten: Zwei Frauen von unbekanntem Täter attackiert und verletzt

Dienstagabend soll es zu zwei Messerattacken gegen Frauen gekommen sein. Beide Frauen wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Ein unbekannter Mann hat gestern gegen 19.15 Uhr innerhalb nur weniger Sekunden auf zwei Frauen im Bereich des Humboldtplatzes in Wien-Favoriten eingestochen. Der Täter konnte unerkannt flüchten, eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos, berichtete die Polizei am Mittwoch. Die beiden Frauen im Alter von 21 und 40 Jahren wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.