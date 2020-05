Wien-Favoriten: Zeuge beobachtete Teenie-Duo bei Fahrrad-Diebstahl

Am Dienstag kassierten zwei Jugendliche eine Anzeige, nachdem sie in Wien-Favoriten ein Fahrrad mitgehen ließen.

Ein Zeuge beobachtete am 12. Mai gegen 09.40 Uhr zwei Jugendliche in der Otto-Probst-Straße in Wien-Favoriten, wie sie ein Fahrradschloss mit einem Bolzenschneider aufzwickten und anschließend das Rad mitnahmen. Er verfolgte das Duo und verständigte die Polizei.